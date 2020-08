Appel à la grève du climat le 4 septembre

John Galt 11.08.2020 à 09:38

Et s'ils commençaient par se renseigner avec rigueur et abandonner leurs idéologies mortifères et décroissantes? La science présente des faits souvent en désaccord avec les croyances de ces individus. Ce n'est pas une épicerie dans laquelle on ne garde que les théories qui nous conviennent. De plus, certains jeunes retroussent leurs manches, tel Boyan Slat (quel journal parle de ce petit gars occupé à nettoyer océans et fleuves?), pour trouver des solutions concrètes sur le terrain. Mais c'est clair que ça demande un esprit d'entrepreneur, un cerveau et beaucoup de temps et de travail pour y parvenir. Se vautrer dans l'espace public avec des pancartes en carton (recyclé, j'espère) exige au contraire peu de réflexions. Prendre des selfies avec un iPhone payé par leurs parents capitalistes en réclamant la mort dudit capitalisme est l'expression même de leur incohérence.