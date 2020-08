Homosexualité

Appel à mettre fin aux tests anaux en Tunisie

L’ONG HRW appelle les autorités tunisiennes à libérer «immédiatement» deux jeunes hommes condamnés pour homosexualité et à proscrire le recours au test anal.

Deux hommes – âgés de 26 ans et arrêtés début juin au Kef (nord-ouest) - ont été condamnés en appel le 28 juillet à un an de prison ferme pour avoir eu des rapports homosexuels, un acte passible de trois ans de prison selon l’article 230 du Code pénal tunisien. L’ONG Human Rights Watch (HRW) a appelé mercredi les autorités tunisiennes à les libérer «immédiatement». Elle a également demandé de mettre fin à tout test anal, un examen «dégradant et inhumain».