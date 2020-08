Économie

Apple fait de son patron un milliardaire

Dirigeant de l’entreprise depuis 2011, Tim Cook doit la plus grande partie de sa fortune des actions qui lui ont été accordées depuis ses débuts chez Apple, en 1998.

Le salaire annuel de Tim Cook était de 3 millions de dollars (2,7 millions de francs) en 2019 et s’assortissait d’un bonus de 7,6 millions de dollars (7 millions de francs). (Photo Handout / Apple Inc. / AFP)

L’entreprise a reculé en Bourse mardi, au même titre que les autres géants de la tech, mais sa capitalisation s’élève à 1870 milliards de dollars (1714 milliards de francs), ce qui en fait le groupe américain le plus cher, devant Amazon, Microsoft et Alphabet, la maison mère de Google et YouTube.