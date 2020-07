Union européenne

La justice donne raison à Apple et désavoue Bruxelles

La décision de la Commission européenne, qui avait sommé le groupe américain de rembourser l’Irlande des avantages fiscaux jugés indus, a été sèchement annulée.

Cette décision est un énorme revers pour la vice-présidente de la Commission européenne Margrethe Vestager, chargée de la concurrence, et une victoire pour Apple et l’Irlande. La Commission n’est pas parvenue à démontrer «l’existence d’un avantage économique sélectif», selon la justice européenne. Apple s’est «réjoui» de la décision des juges européens et l’Irlande s’en est «félicité».