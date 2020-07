Après avoir atteint des records, le taux de chômage s'améliore

Emploi

Après avoir atteint en mai un niveau record depuis plus de trois ans, le taux de chômage a quelque peu diminué le mois suivant.

Il s'agit du premier recul du chômage depuis février 2020, les mois de mars, avril et mai ayant été marqués par des hausses. Cependant le nombre de personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement (ORP) a bondi en juin de 54,6% par rapport à la même période de l'année passée.

Ces chiffres sont meilleurs que ceux anticipés par les économistes interrogés par AWP. Ces derniers prévoyaient que le taux de chômage oscille entre 3,4% et 3,5%. Corrigé des variations saisonnières, le taux de chômage s'est affiché à 3,3% en juin, contre 3,2% le mois précédent. Les économistes avaient anticipé une valeur entre 3,6% et 3,7%.

En chiffres absolus, le nombre de chômeurs inscrits est de 150'289 personnes, une baisse de 5709 personnes (-3,7%) mais une avancée de 53'067 personnes (+54,6%) sur un an. Le chômage des jeunes a diminué de 441 personnes (-2,5%) à 17'317 mais en comparaison annuelle, il a progressé de 7555 personnes (+77,4%).

Le nombre de chômeurs de 50-64 ans a reculé de 1206 personnes (-2,9%) sur un mois pour s'établir à 39'684 personnes. En variation annuelle, il s'est étoffé de 11'583 personnes (+41,2%). L'ensemble des demandeurs d'emploi est de 233'454 personnes en juin, soit 472 (+0,2%) de plus qu'en mai et 62'654 (+36,7%) de plus qu'en juin 2019.