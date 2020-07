Après avoir vaincu un cancer, il prépare son retour au jeu

Football

L’arbitre Nikolaj Hänni a été opéré d’un cancer du côlon. Il est sur la voie de la guérison mais doit encore patienter avant de retrouver les terrains.

«Les deux ou trois premiers jours après le diagnostic, j’avais l’impression d’être dans un mauvais rêve. J’avais le sentiment que j’allais me réveiller et qu’une nouvelle journée allait débuter. Mais malheureusement cela n’a pas été le cas, a raconté Hänni. J’ai eu un soutien fantastique de la part de mon épouse et de ma petite fille. Grâce à leur état d’esprit positif et leur présence, elles m’ont aidé à surmonter ces moments difficiles.»