France

Après Paris plages, voici venu le temps de Paris palettes

La ville ayant décidé d’autoriser les bars-restaurants à empiéter sur le domaine public, le vulgaire plateau de bois devient un marqueur à la mode.

Elles sont peintes, fleuries, taguées, bâchées ou dans leur plus simple appareil, et ont poussé comme des champignons sur les terrasses parisiennes à la faveur du déconfinement: les palettes de bois font désormais partie du paysage et pourraient le rester longtemps encore.