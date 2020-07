États-Unis

Après Portland, Trump promet davantage d’agents fédéraux

En suivant l’exemple controversé de Portland ce week-end, le président américain a menacé lundi d’envoyer des forces de l’ordre fédérales dans d’autres villes démocrates.

Donald Trump, qui mise sur sa posture de fermeté pour décrocher un second mandat lors de la présidentielle du 3 novembre, accuse ces élus de laxisme et promet désormais d’étendre la recette à d’autres villes. «On ne va pas laisser tomber New York, Chicago, Philadelphie, Detroit et Baltimore», a-t-il déclaré, en accusant les élus de ces grandes villes d’être de «gauche radicale».