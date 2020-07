Economie

Après un bon trimestre, le chiffre de Novartis s’effondre

Le géant pharmaceutique a perçu une stabilité dans ses affaires en début d’année, puis les ventes se sont ralenties.

Les ventes de Novartis ont bu la tasse au deuxième trimestre, après avoir surfé au premier sur une vague de constitution de stocks en prévision de l’éclatement de la pandémie de coronavirus. Le recul du chiffre d’affaires était largement anticipé, mais son ampleur surprend quelque peu. Une rentabilité opérationnelle plus généreuse que prévu atténue la déception des investisseurs.

Objectif de rentabilité réhaussé

La feuille de route 2020 comprend désormais une croissance autour de 5%, contre 5% à 9% précédemment. Le résultat d’exploitation (Ebit) de base doit progresser d’un peu plus de 10%, contre environ 10% au dernier pointage.

Ophtalmologie et dermatologie freinées

Le chiffre d’affaires du groupe entre avril et fin juin s’est érodé de 4% en comparaison annuelle à 11,35 milliards de dollars (10,66 milliards de francs), plombé notamment par un recul de 11% des recettes de son unité génériques et biosimilaires Sandoz à 2,16 milliards. La principale division Innovative Medicines n’a égaré que 1% à 9,19 milliards. L’Ebit de base a grappillé 1% pour s’établir à 3,67 milliards, détaille le compte rendu diffusé mardi.

La contraction des ventes s’avère un peu plus sévère que ne le projetaient les analystes consultés par AWP, qui prévoyaient dans le pire des cas 11,77 milliards. L’Ebit de base en revanche s’inscrit dans le haut de la fourchette. Novartis souligne que ses activités en ophtalmologie et en dermatologie notamment, ainsi que les ventes au détail de Sandoz, ont été freinées en avril et en mai par la priorité accordée dans les structures de soin aux traitements jugés essentiels. Une amorce de normalisation a toutefois été observée en juin.