Ari Khamenei appelle à sauver l'Iran face la pandémie

Coronavirus

Le guide suprême du pays s'inquiète de la nouvelle augmentation des cas et critique ceux qui ne prennent même pas la peine de porter un masque.

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a qualifié dimanche de «vraiment tragique» la résurgence de la pandémie de coronavirus en Iran et a appelé le pays entier à respecter les consignes sanitaires afin d'endiguer la progression de la maladie.

La République islamique, qui avait annoncé des premiers cas de contamination en février sur son sol, est de loin le pays le plus touché par la pandémie de nouveau coronavirus au Proche et Moyen-Orient. «Que chacun joue son rôle de la meilleure façon pour rompre la chaîne de transmission à court terme et sauver le pays», a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei lors d'une rencontre en visioconférence avec les députés, selon des éléments de son discours transmis par son bureau.