Le peuple votera sur l'achat des nouveaux avions de combat

Armée

Les Suisses se prononceront pour ou contre l'acquisition des nouveaux avions le 27 septembre. Le comité opposé à cette dépense de 6 milliards de francs a déposé un référendum.

Une somme qui sème la discorde

Le comité parle d'un gaspillage d'argent «inutile et inacceptable», six ans après le non aux Gripen et particulièrement maintenant, «durant l'une des plus grandes crises économiques de l'histoire moderne de la Suisse.»