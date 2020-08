Canton de Neuchâtel Armes illégales et culture de chanvre les envoient au tribunal

Trois hommes doivent répondre au Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (NE) de trafic de stupéfiants. Le principal suspect est également accusé d’avoir détenu illégalement 146 armes.

Trois personnes sont jugées jeudi au Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (NE) pour une culture de chanvre, où près de 25 kilos de cannabis ont été saisis. Le principal accusé détenait aussi illégalement 146 armes.

Lors d’une intervention en octobre 2018, la police neuchâteloise a découvert à St-Sulpice au Val-de-Travers, une culture de chanvre indoor sur six sites. 837 plants ont été saisis, ainsi que près de 25 kilos de cannabis conditionnés dans des sachets pour la revente. Certains échantillons de drogue analysés présentaient un taux de THC autour de 10%.

Selon l’acte d’accusation, le trafic implique deux hommes, âgés de respectivement 55 et 30 ans au moment des faits, et une femme âgée de 45 ans en 2018. Le trentenaire, bloqué à l’étranger en raison du Covid-19, ne peut pas comparaître et est représenté par son avocat. Son père est cité comme témoin.