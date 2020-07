Norvège

Arrêté après avoir poignardé trois femmes

Un homme de 31 ans a été interpellé mercredi à son domicile, peu après avoir attaqué trois personnes à Sarpsborg, au sud d'Oslo, tuant l’une d’elles.

La police a pour l'instant retenu les chefs de meurtre et tentative de meurtre, semblant donc exclure un acte terroriste. Lors d'une conférence de presse, l'inspectrice Agnes Beate Hemiø a jugé «prématuré» de se prononcer sur ses motivations. Le suspect est un Norvégien de 31 ans d'origine étrangère, ayant des antécédents psychiatriques et déjà inculpé – mais non pas condamné comme indiqué initialement – pour des faits de violence, selon la police.