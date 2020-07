Arrêtez tout: Emily Ratajkowski a un nouveau look

Surprise

La top est passée de brune à blonde. Elle dit s'être inspirée des chevelures des actrices Pamela Anderson et Sharon Tate. Et ça ne plaît pas à tout le monde.

On aime ou on n'aime pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose qui change pas: elle pose toujours en maillot de bain.

La top est la nouvelle égérie de la campagne Kérastase et des produits... Blond Absolu. «Je viens de fêter mon anniversaire (ndlr.: le 7 juin dernier) et je suis très heureuse de sortir du confinement avec ce nouveau look. La beauté est censée être amusante et expressive et c'est sans aucun doute, ce que j'ai ressenti en passant le cap de ce changement de couleur», explique-t-elle dans un communiqué de la marque. On y croit.