Arsenal rêve encore d'Europe

Football

Avec le retour de Xhaka, les Gunners se sont imposés 2-0 sur le terrain de Southampton.

Xhaka et Lacazette se congratulent à la fin de la rencontre.

Arsenal n'a pas encore abdiqué tout espoir d'accrocher l'Europe avec sa victoire à Southampton (2-0) jeudi, pour la 31e journée de Premier League, même si le chemin est encore long et ardu.

Les 3 points empochés permettent aux hommes de Mikel Arteta, 9e, de revenir à 6 longueurs de Manchester United, 5e et dernier qualifié virtuel pour l'Europe.

Mais à 7 journées de la fin, combler l'écart sera tout de même compliqué, d'autant qu'il faudra affronter Wolverhampton (6e), Leicester (3), Tottenham (7e) et Liverpool, tous mieux classés.

Le retour de Xhaka, Guendouzi pas convoqué

Pour ce match presque de la dernière chance, Arteta avait laissé Matteo Guendouzi à la maison et il enregistrait le retour de Granit Xhaka, qui n'avait plus joué depuis le 17 juin et une blessure à la cheville. Le milieu de terrain bâlois a disputé toute la rencontre.