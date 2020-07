Football

Arthur veut se venger des dirigeants du Barça

Cédé contre sa volonté à la Juventus, le milieu de terrain brésilien ne compte pas honorer ses engagements avec le club catalan jusqu’à la fin de saison.

Cette affaire ne va pas arranger la relation déjà tendue entre les deux parties. Depuis l’officialisation de son transfert à la Juve, il y a un mois, Arthur n’est plus apparu avec le Barça et son entraîneur, Quique Setién, ne semble plus compter sur lui. Dans ces conditions, on voit mal comment l’aventure pourrait subitement repartir sur de bons rails.