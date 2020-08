Heureuse Ashley Tisdale s’est fait retirer ses implants mammaires

L’actrice s’était fait augmenter la taille de sa poitrine il y a quelques années. Aujourd’hui, elle souhaite s’accepter telle qu’elle est.

«Comme vous le savez, j’ai toujours été très honnête sur mon chemin vers une bonne santé mentale, et je pense que c’est également important, a-t-elle écrit en légende d’une photo d’elle en bikini. Il y a des années, j’ai subi une opération d’augmentation mammaire. Avant cela, j’avais l’impression que mon corps était insuffisant, et je pensais que cela changerait, me rendant entière, plus sûre de moi, et pendant une courte période, ce fut le cas.»