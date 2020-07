Banditisme

Attaque contre un fourgon déjouée

le 3 juillet à Genève

Trois malfaiteurs ont été arrêtés en France voisine à la suite d’une tentative de braquage qui a tourné court. C’est un succès policier qui met un coup de frein à une série de cinq braquage de ce type en Suisse romande.

À la suite d’une action coordonnée de la police judiciaire française et de la brigade de répression du banditisme de Genève, le pire a pu être évité le 3 juillet dernier à Genève. «Le Parisien» révèle mardi que trois malfaiteurs ont été mis en examen à Lyon pour association de malfaiteurs et tentative de vol avec arme. En Suisse, le succès de cette opération de police résonne comme un soulagement. Le dernier braquage de ce type avait eu le lieu le 3 décembre 2019 à Daillens, s’ajoutant à ceux de Lausanne en juin 2019, de Mont-sur-Lausanne et Chavornay (2018), et Nyon (2017).