Attaque en règle contre la surconsommation de viande

Berne

A l'occasion de la semaine mondiale sans viande, Greenpeace et plusieurs organisations demandent que la Suisse cesse d'importer viande et fourrages qui détruisent ailleurs la planète.

Une pétition munie de 33 287 signatures a été remise lundi matin à Berne. Elle s'intitule «Stop à l'importation de viande et de fourrage destructeurs pour l’environnement!» Cette opération a été lancée à l’automne 2019, lorsque les feux de forêts ravageaient l’Amazonie et ses habitants. «Ce texte permet de rappeler que la Suisse importe plus de la moitié de la nourriture concentrée des animaux d’élevage du pays, à savoir 56% de l'énergie brute et 69% des protéines brutes, ainsi que de grandes quantités de viande», explique Alexandra Gavilano, chargée de campagne «alimentation et agriculture» pour Greenpeace Suisse