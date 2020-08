Football

Attendu par Montpellier, Jonas Omlin ne jouera pas jeudi

Le gardien est toujours annoncé blessé par le FC Bâle, à la veille du huitième de finale retour de Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort.

Au même moment se tenait la traditionnelle conférence de presse – avec l’entraîneur Marcel Koller et le capitaine Valentin Stocker - de veille de rencontre européenne dans les travées du Parc St-Jacques. Et à l’instar de Dimitri Oberlin (non éligible) Luca Zuffi et Eric Ramires (tous deux blessés), Jonas Omlin manquera à l’appel jeudi pour le 8e de finale retour d’Europa League contre l’Eintracht Francfort (victoire bâloise 3-0 à l’aller).