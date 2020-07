Attentat de Nice: neuf personnes renvoyées en procès

France

En 2016, un camion avait percuté volontairement des passants lors des festivités du 14 juillet, à Nice, en France. Un procès pourrait bientôt s’ouvrir.

Le 14 juillet 2016, soir d'affluence et de feu d'artifice sur la promenade des Anglais à Nice, Mohamed L.-B., un Tunisien de 31 ans, a fauché au volant d'un camion de location 86 vies, enfants, familles nombreuses et touristes étrangers, en 4 minutes, avant d'être abattu par les forces de l'ordre.

Ils contestent avoir été au courant

Le principal enjeu sera dès lors de savoir si les mis en cause avaient connaissance du projet macabre de l'assaillant, or tous contestent avoir été au courant, et l'enquête n'a pas apporté de preuve formelle du contraire.