Attentats du 13 novembre 2015: fin des enquêtes

France

L'enquête tentaculaire sur les attentats du 13 novembre 2015 doit déboucher sur un procès à Paris qui ne se tiendra pas avant un an, au mieux.

Ceci ouvre un délai d'un mois pour les observations des parties et pour les réquisitions du PNAT, avant une décision finale des juges sur la tenue d'un procès, qui ne pourra pas se tenir avant un an au mieux, et dans lequel les parties civiles fondent beaucoup d'espoir.

«Réquisitoire monumental»

Le président de l'association Life for Paris, Arthur Dénouveaux, a estimé que l'enquête semblait «avoir bien exploré toutes les ramifications financières et organisationnelles», tandis que Gérard Chemla, avocat de la Fenvac, principale association de victimes en France, a dit s'attendre à un «réquisitoire monumental» sur un dossier de «près d'un million de pages».

Le 13 novembre 2015, neuf hommes avaient attaqué en plusieurs points la capitale française et Saint-Denis, aux abords du Stade de France, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concerts du Bataclan, faisant 130 morts et plus de 350 blessés. Les attentats avaient été revendiqués par l'organisation Etat islamique (EI).