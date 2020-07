Football

Au bout du tunnel, le Barça pour Laurent Blanc?

Le technicien français, sur la touche (mais pas la bonne) depuis quatre ans, est désormais conseillé par Jorge Mendes. Cela lui permettra-t-il de rebondir sur le banc de Barcelone?

Laurent Blanc, qui avait lui-même porté le maillot blaugrana sous Johan Cruyff lors de la saison 1996/97, a l’avantage d’avoir déjà eu à gérer des stars de niveau mondial, puisqu’il a dirigé l’équipe de France (2010-12) et le PSG (2013-16). Depuis mai dernier, il possède un autre atout de poids dans sa manche, puisqu’il a rejoint l’écurie du très prestigieux agent portugais Jorge Mendes. Pour beaucoup, cette collaboration avec le mentor de Cristiano Ronaldo et José Mourinho notamment est à l’origine des contacts avec le Barça. Valence, d’ailleurs, ne serait pas non plus insensible au profil du technicien français.