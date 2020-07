Au congrès des Tories, le Brexit divise

Royaume-Uni

Les députés conservateurs ayant voté avec l'opposition pour obliger Boris Johnson à repousser le Brexit en cas de «no deal» ont été vilipendés lundi.

«Capitulation abjecte»

Au congrès, les conservateurs semblent tous se rallier derrière leur porte-parole en chef. «Réalisons le Brexit» («Get Brexit done» en anglais), répètent-ils à l'envi. «Je ne reconnais plus ce parti de radicaux», a récemment regretté Philip Hammond dans le journal «The Times» . «Finie, la coalition détendue accueillant une diversité de courants, unie par la foi dans le libre-échange, l'ouverture des marchés, la discipline fiscale et la peur des effets pernicieux du socialisme. (...) A la place, il y a un puritanisme idéologique qui ne tolère aucune différence d'opinion».

«Partez!»

L'ancien chancelier de l'Echiquier n'a pas fait le déplacement à Manchester, tandis que d'autres, maintenus à l'écart des interventions officielles, ont tenu à faire entendre leur voix discordante. Trois d'entre eux ont pris la parole lundi soir dans une salle comble en marge du congrès, plaidant pour un Parti conservateur plus tolérant et pragmatique.

«Le parti est devenu beaucoup plus agressif, il recherche beaucoup plus la confrontation et il est beaucoup plus clivant», a dénoncé l'ex-ministre de la Justice David Gauke. «Nous ne sommes plus le parti de Churchill, nous sommes davantage le parti de Trump», a-t-il déploré, déclenchant des applaudissements mais aussi des «n'importe quoi!» dans l'audience.