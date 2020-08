Bien-être Au Danemark, le bonheur se retrouve au musée

Le premier musée du bonheur a pris place au sous-sol d'une rue discrète de Copenhague et permet au visiteur de l’apprécier sous différents angles.

En plein été, le Danemark a inauguré le premier musée du bonheur, au sous-sol d'une rue discrète du centre de Copenhague, comme une allégorie de la félicité tranquille plébiscitée dans ce royaume, qui lui vaut de figurer dans le peloton de tête des pays les plus heureux.

Qu'est-ce que le bonheur ?

«Voir la corrélation entre mon bien-être et mon bonheur me donne envie d'être encore plus heureux», s'enthousiasme Søren Munk Hansen, un avocat de 36 ans.