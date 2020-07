03.07.2020 à 06:17

Au FC Sion, il manque toujours quelque chose

Football

Défait par Lucerne (0-2), le club de Tourbillon s'enfonce dans la crise. Personne ne triche, mais personne ne parvient à en faire plus.

par Sport-Center

Ne pas jouer, refuser de prendre le moindre risque, bétonner avec, au final, de fortes chances de finir par perdre. Ou tenter de jouer pour s’offrir une petite chance de créer la sensation, quitte à perdre après avoir au moins osé.

A Bâle, dimanche dernier, Paolo Tramezzani n’avait pas mis longtemps pour trancher. En dépit des timides progrès enregistrés quelques jours plus tôt contre Servette au niveau de l’animation, le coach du FC Sion avait choisi l’approche la plus défensive. Si l’option avait fonctionné, il n’y aurait rien eu d’autre à faire que de s’incliner à défaut d’applaudir pareille démonstration de non-football. Mais elle a échoué (2-0), rendant d’autant plus incompréhensible le choix du coach.

Ce jeudi soir, Sion a essayé de montrer qu’il pouvait encore jouer au football, ce qu’il a réussi par bribes et même de manière assez plaisante. Voilà au demeurant qui n’était pas gagné d’avance, les résultats de la veille - principalement la victoire du FC Thoune contre Zurich (3-2) - ayant accru la pression sur les trop fragiles épaules valaisannes. Et cela s’est ressenti. Quand une équipe est en crise de confiance et en manque de résultats, elle évolue exactement comme le FC Sion.

Contre un Lucerne qui n’est toujours pas descendu de son nuage en 2020 (9 matches/20 points), personne n’a triché, mais personne n’a réussi à se sublimer. Finalement, il manque toujours quelque chose, et parfois même beaucoup à considérer l’«apport» d’Anto Grgic qui a tout raté, de plus en plus éloigné du fantastique joueur qu’il était lors de son arrivée en Valais. Ou des latéraux dont le déchet technique est difficilement compréhensible à ce niveau.

Des attaquants qui ne pèsent d'aucun poids

Il faut être très clair: Sion n’a de loin pas foncièrement livré un mauvais match et c’est sans doute ce qui est le plus ennuyeux, lui qui va aborder le quatrième tour du championnat dans la peau du barragiste. Avoir supposément «bien joué» comme n'ont pas manqué de le claironner certains membres du staff et perdre malgré tout, c’est bien là le plus préoccupant au moment où Thoune, lui, parait rompu à toutes les batailles.

La réalité à Tourbillon, c’est que la défense, faute d’assurances, ne tient pas la route, que le milieu ronronne à l’exception de Ndoye, et que les attaquants ne pèsent d’aucuns poids - Kasami s'est démené en pure perte. Alors que Sion continuait d’arroser de centres le rectangle lucernois, on se demande toujours pourquoi le bougillon mais «minuscule» Wakatsuki et ses 170 centimètres ont fait leur apparition. Dans ces circonstances, le géant Uldrikis (1m98), certes entré mais trop tardivement, semblait davantage s’imposer.

Aujourd'hui, les chiffres sont là et ils sont têtus: avec une seule victoire valaisanne obtenue lors de ses 20 derniers matches de championnat, le fiasco se perpétue de coach en coach. Dernier à tenter sa chance, Paolo Tramezzani n’a toujours pas réussi à insuffler la fameuse grinta dont il se réclamait. Avec un misérable point sur 12 possibles au moment où le club joue sa survie, on en connaît qui giclerait pour moins que ça.

Défendant son technicien italien en début de semaine, Christian Constantin s’était engagé à terminer la saison avec lui. «Tramezzani est mon entraîneur et le restera jusqu’à la fin», nous affirmait-il. Ne soyons toutefois pas dupes. Par le passé, le boss de Tourbillon a souvent renouvelé sa confiance à un entraîneur pour mieux s’en débarrasser peu de temps après.

Il nous étonnerait toutefois que Constantin change son discours - et par conséquent de coach - dans les prochains jours, ce qui ne signifie pas qu'il ne dégagera pas Tramezzani si son équipe ne donnait pas signe de vie à Saint-Gall dimanche et lors de la réception de Bâle ensuite.

A quoi Sion ressemblerait-il avec Celestini?

Au spectacle de cet «énergique» FC Lucerne, qui a joué de manière sobre et avec une vivacité du tonnerre, on en vient à imaginer à quoi ressemblerait aujourd’hui le FC Sion si Fabio Celestini s’était assis sur son banc à Noël comme cela était prévu (le deal avait capoté). Certainement pas à cette équipe sans identité qui ne sait plus offrir des émotions et faire vibrer ceux qui croient encore – mais de moins en moins – en elle.

On parle souvent de la responsabilité des hommes du banc. Mais il conviendrait aussi de s’interroger sur l’attitude des joueurs, loin d’être irréprochables. Et d’ailleurs, que partagent-ils encore en commun? Dans ce FC Sion soumis à toutes les influences, sont-ils heureux d’y exercer leur métier, en passant d’une galère à l’autre, d'un coach à l'autre? On n’en est pas vraiment certain.

Eprouvent-ils simplement du plaisir à se retrouver sur une pelouse? Sans doute aussi peu que les spectateurs «conviés» à vivre en direct leur vertigineuse chute. Comme si Sion, inexorablement, ne pouvait plus échapper à son destin.

Nicolas Jacquier, Sion