Au moins 20 migrants disparus en Méditerranée

Crise migratoire

Les gardes-côtes espagnols ont secouru en pleine mer des migrants se trouvant à bord une embarcation de fortune partie du Maroc.

Le bébé d'une migrante africaine est né et mort pendant la traversée entre l'Afrique et l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'une embarcation de fortune. (Mercredi 8 janvier 2019) (Image d'illustration)

Vingt-sept migrants à bord d'une embarcation de fortune ont été secourus en mer Méditerranée, et au moins 20 autres seraient portés disparus, ont annoncé mercredi les gardes-côtes espagnols.

«Entre 20 et 22 sont disparus, selon une ONG qui avait donné le signalement d'une embarcation partie avec 49 migrants du Maroc», a déclaré à l'AFP une porte-parole du Sauvetage maritime, qui dépend du gouvernement espagnol.

Un ferry qui faisait le parcours entre Nador (nord du Maroc) et Motril (sud de l'Espagne) a repéré l'embarcation mercredi après-midi et a secouru les 27 personnes qui se trouvaient à bord, dont deux femmes et une petite fille, selon la porte-parole.