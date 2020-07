Violences

Au moins 23 corps retrouvés dans une fosse au Mexique

La fosse a été mise au jour à trois pâtés de maisons d’une base de la police d’El Salto, en périphérie de Guadalajara, dans l’État de Jalisco.

Au moins 23 corps ont été découverts lundi dernier dans une fosse clandestine située non loin d’une base de la police municipale près de Guadalajara, la deuxième plus grande ville du Mexique, a annoncé vendredi le parquet local.

Sur ces vingt-trois corps, trois ont d’ores et déjà été identifiés et les familles des victimes ont été prévenues, a précisé le parquet de l’État de Jalisco dans un communiqué. La fosse a été mise au jour dans une propriété située entre deux maisons et à seulement trois pâtés de maisons d’une base de la police d’El Salto, une municipalité située à la périphérie de Guadalajara.