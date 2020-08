Coronavirus

Au moins 5,7 milliards de doses de vaccins précommandées

Alors qu’aucun vaccin n’est encore au point, les commandes explosent dans le monde. Les cinq vaccins les plus avancés sont en phase 3 de tests auprès de milliers de personnes.

Cinq vaccins, trois occidentaux et deux chinois, sont en phase 3 de tests auprès de milliers de personnes, et la Russie a affirmé mardi à la surprise générale que son candidat baptisé «Spoutnik V» (v comme vaccin) serait administré dès septembre au personnel médical, avant la conclusion des essais cliniques.

Plusieurs développeurs de vaccins ont été subventionnés pour lancer la fabrication des doses en parallèle des essais, afin d’être prêts à livrer des millions de doses en 2021, voire dès octobre et la fin 2020.

États-Unis: 700 millions de doses

L’opération «Warp Speed» vise explicitement à obtenir de quoi vacciner tous les Américains dès janvier 2021. Washington a mis ses œufs dans le plus grand nombre de paniers par rapport aux autres pays, en pariant sur de multiples technologies dans l’espoir qu’au moins une d'entre elles procure une immunité.

À ce jour, Washington a déboursé au moins 9,4 milliards de dollars auprès de sept développeurs de vaccins et a signé des contrats d’approvisionnement avec cinq d’entre eux pour au moins 700 millions de doses.

Entreprises ou alliances financées par les États-Unis: Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AztraZeneca, Novavax, Pfizer/BioNTech, Sanofi/GSK, Merck Sharp and Dohme (aux États-Unis).

UE: 700 millions de doses

Deux développeurs (Oxford/AztraZeneca et Sanofi/GSK) ont signé ou sont en négociation avancée avec la Commission européenne pour fournir jusqu’à 700 millions de doses de vaccins à eux deux. L’exécutif européen dit à l’AFP qu’il négocie «en ce moment de manière très intense avec plusieurs développeurs de vaccins».

Royaume-Uni, Japon, Brésil

Le Royaume-Uni, Brexit oblige, négocie séparément et a déjà commandé 250 millions de doses auprès de quatre développeurs.

Chine, Russie

La Chine est bien avancée dans les essais cliniques de deux candidats (Sinovac, Sinopharm), mais seuls quelques partenariats internationaux ont été annoncés, dont avec le Brésil et un possible avec l’Indonésie.

La Russie a de son côté annoncé que 20 pays, non identifiés, avaient pré-commandé un milliard de doses de son vaccin Spoutnik V, et qu’avec l’aide de partenaires étrangers, les capacités de production étaient déjà de 500 millions de doses par an dans cinq pays.