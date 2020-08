Élections

Au Venezuela, l’opposition va boycotter les législatives

Qualifiant le scrutin de «fraude électorale», les principaux partis d’opposition ont, comme Juan Guaido, appelé à boycotter les législatives.

L'Assemblée nationale est actuellement présidée par Juan Guaido, qui considère comme illégitime la présence au pouvoir de Nicolás Maduro et s’est proclamé en janvier 2019 président par intérim du Venezuela. Il est reconnu comme tel par plus d’une cinquantaine de pays dont les États-Unis, qui appellent au renversement de Nicolás Maduro et appliquent des sanctions économiques contre Caracas. Nicolás Maduro est lui soutenu par la Russie, la Chine, l’Iran et Cuba.