Football

«Aujourd’hui, chacun croit aussi en l’autre»

Dix jours après le match du sacre bernois en Valais, YB et Sion se retrouvent pour une place en finale. «Notre essence, c’est notre état d’esprit», affirme Sébastien Bichard, adjoint de Paolo Tramezzani.

Non, du tout… On va faire en sorte pour que cela soit l’avant-dernier. Il y a une finale à aller chercher. Voici dix jours, YB était venu jouer le titre en Valais (ndlr: victoire 1-0 le 31 juillet). Cette fois, c’est Sion qui vient jouer la Coupe à Berne.

Cette saison, on n’en a jamais été très loin. Depuis le maintien en Super League, l’équipe est libérée, on a réussi la première mission. Pour passer, il ne faudra penser ni à YB ni aux statistiques. Mais se persuader qu’il y a toujours une chance si l’on joue notre jeu au maximum…

En cas de succès, beaucoup de joueurs (Kasami, Lenjani, Maceiras, etc.), en fin de contrat dans quelques jours, pourraient ne plus être là le 30 août, jour de finale…

Une prise de conscience s’est opérée. Par son charisme, par sa grinta, il a su mettre les joueurs devant leurs responsabilités. On a su tirer du positif du négatif. En jouant tous les trois jours, plus personne n’a gambergé, on était dans notre bulle, on ne pouvait plus se cacher derrière des facteurs extérieurs. Avant, chacun croyait d’abord en lui. Aujourd’hui, chacun croit aussi en l’autre. On a retrouvé une vraie solidarité.