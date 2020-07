Coronavirus

Aux États-Unis, le pire bilan journalier depuis deux mois

Les États-Unis s’approchent de la barre des 150’000 morts, alors que la Californie et la Floride sont les nouveaux épicentres de l’épidémie.

Les États-Unis ont déploré mardi 1592 décès supplémentaires liés au Covid-19 en 24 heures. Un bilan journalier aussi lourd n’avait plus été atteint depuis deux mois et demi, selon le comptage de l’université Johns-Hopkins. Les États-Unis dénombrent au total plus de 149’000 morts depuis le début de la pandémie, ce qui en fait de loin le plus endeuillé au monde.