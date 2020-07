Liverpool touche au but

Football

Les Reds ont balayé Crystal Palace (4-0). Ils seront sacrés si Manchester City ne bat pas Chelsea jeudi soir.

Plus en jambes que contre Everton (0-0), ils ont trouvé deux fois la faille dès la première période, sur une merveille de coup-franc en pleine lucarne de Trent Alexander-Arnold (1-0, 23e) et sur un but de Mohamed Salah plein de sang froid pour convertir la belle ouverture de Fabinho (2-0, 44e). Il s'agissait du 100e but de Liverpool, toutes compétitions confondues, cette saison.

De leur côté, Manchester United et Wolverhampton ont repris leurs aises dans la course à l'Europe en battant respectivement Sheffield United (3-0) et Bournemouth (1-0). Les Red Devils ont fait une excellente opération en écartant leur voisin et concurrent direct grâce au sens du but d'Anthony Martial, auteur d'un triplé. Dès la 7e minute, l'attaquant français s'est retrouvé à la réception d'un centre tendu de Marcus Rashford au premier poteau, qu'il avait bien coupé, profitant d'une défense très lâche des Blades (1-0).