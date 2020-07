Mobilité

Avenir Suisse roule pour les nouveaux carburants

Le laboratoire d’idées libérales estime risqué de tout miser sur le moteur électrique pour l’objectif de zéro émission de CO2 en 2050. Il prône des carburants de synthèse capables de protéger le climat.

Dans l’ouvrage «A fond les gaz vers l’objectif zéro», présenté jeudi aux médias, Avenir Suisse a évalué les mesures techniques, économiques et politiques nécessaires pour faire baisser les émissions de CO2 de la manière la plus efficace possible. Son travail réalisé avec l’aide du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) aboutit à la conclusion suivante: mieux vaut ne pas miser uniquement sur le moteur électrique.