Football

Axel Danner raconte ses premiers pas à Yverdon

Recruté par Yverdon après dix ans à Stade Lausanne-Ouchy, Axel Danner (28 ans) a débuté sous ses nouvelles couleurs, ce samedi. Il livre ses premières impressions.

Une adaptation réussie

À vrai dire, Axel Danner se sent déjà adopté: «Je n’ai pas du tout été chamboulé. Il y a une ambiance incroyable dans le groupe, j’ai été très bien accueilli. Aucun joueur ne se prend pour un autre et il y a un bon mix entre jeunes et plus anciens. En plus, la qualité va avec. Il n’y a pas de souci à se faire là-dessus.»