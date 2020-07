Taïwan

Bagarres et bombes à eau pour un débat houleux au Parlement

Pour la 3e fois en deux semaines, des députés taïwanais en sont venus aux mains et à se lancer des projectiles lors d’un débat sur le contrôle des organes du Parlement.

On a pu ainsi voir un député du Parti démocrate progressiste (DPP, au pouvoir) envoyer un coup de poing à un collègue du Kuomintang (KMT, opposition). Et un peu plus tard, des députés du KMT ont commencé à attaquer ceux du DPP à coup de bombes à eau, les forçant à se protéger avec des imperméables en plastique et de grands panneaux en carton.