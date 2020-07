Jura

Baignade interdite aux étrangers: «Pas discriminatoire!»

Pour le vice-maire de Porrentruy, l’accès de la piscine limité depuis ce matin aux personnes résidant en Suisse est justifié par des raisons sanitaires et sécuritaires. Entretien avec Julien Loichat.

La nouvelle piscine de Porrentruy (JU) n’est pas faite pour accueillir plus de 1 300 personnes en même temps.

La mesure est sanitaire autant que sécuritaire: depuis ce matin et jusqu’à la fin de la saison, la piscine de Porrentruy (JU) est réservée aux personnes résidant en Suisse! Une mesure qui revient à exclure les frontaliers. Entretien avec le vice-maire Julien Loichat (PS-Vert), conseiller communal en charge de la sécurité.

Avez-vous réfléchi longtemps avant d’interdire la baignade aux étrangers?

Votre motivation est-elle sécuritaire ou sanitaire?

Votre mesure est jugée discriminatoire: à tort ou à raison?

On ne pouvait pas prendre de risque et se retrouver dindon de la farce en cas de propagation du virus. Le risque zéro, c’était une fermeture pour tous, mais c’était oublier ceux qui ne sont pas partis en vacances, et ils sont nombreux.