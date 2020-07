Bâle trébuche à Lugano

Football

Les Bâlois ont lâché du terrain dans la course au titre en allant s'incliner au Tessin.

Après deux victoires contre les Romands Xamax et Sion, le FC Bâle, qui semblait relancer pour la course au titre contre YB et Saint-Gall, a trébuché sur le terrain de Lugano 2-1 mercredi soir.