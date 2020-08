Proche-Orient

Ballons incendiaires: nouvelles frappes israéliennes sur Gaza

Tôt vendredi matin, Israël a visé des positions du Hamas à Gaza en réponse à de nouveaux lancers de ballons incendiaires.

Tôt vendredi matin, en pleine nuit et après des tirs de ballons incendiaires dans la journée, «des jets de combats, des hélicoptères militaires et des tanks ont ciblé des positions du Hamas dans la bande de Gaza» incluant des «systèmes de défense aérienne, des infrastructures souterraines et des postes d’observation», a annoncé l’armée israélienne dans un bref communiqué.