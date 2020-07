Bande de criminels de 17 à 33 ans arrêtés: plus de 70 délits commis

Zurich

Une vaste enquête a permis de mettre la main sur 14 personnes qui se sont livrées à des cambriolages, des vols à la tire et des escroqueries notamment dans trois cantons alémaniques.

La police a arrêté une bande de 14 criminels âgés de 17 à 33 ans, qui a commis plus de 70 délits dans les cantons de Zurich, d'Argovie et de Thurgovie. Le butin qu'ils ont réuni à travers 44 cambriolages ainsi que des vols à la tire et des escroqueries notamment est évalué à 760'000 francs.