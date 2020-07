Banksy volé au Bataclan: 6 personnes inculpées

France

Les suspects ont été interpellés cette semaine en Isère et Haute-Savoie suite au vol d’une oeuvre de l’artiste britannique à Paris en 2019. Ils sont accusés de vol en bande organisée et de recel.

Six personnes ont été arrêtées et inculpées en France pour le vol, en 2019, d'une oeuvre de Banksy en hommage aux victimes de l'attentat sanglant dans la salle de spectacle parisienne du Bataclan, une peinture retrouvée il y a deux semaines en Italie.

C'est au cours d'une vaste opération dirigée par la direction de la police judiciaire de Paris et effectuée mardi qu'elles ont été interpellées dans les Alpes et dans des régions du centre, selon une source policière.

Vendredi, deux d'entre elles ont été inculpées de vol en bande organisée et les quatre autres de recel de vol en bande organisée, a-t-on précisé de sources policière et judiciaire. Toutes les six ont été placées en détention provisoire.