Tribunal fédéral

Banque privée disculpée après le piratage des e-mails d’un client

Le contrat liant la banque et son client ne prévoyait pas que la banque vérifie systématiquement l’identité du client avant d’exécuter un ordre. Le Tribunal fédéral a donc cassé le jugement pour faute grave de la justice genevoise.

Durant un an, le septuagénaire avait communiqué avec la banque en utilisant successivement deux adresses e-mail différentes. Il avait donné deux ordres de paiement, en faveur de sa fille et pour lui-même. Entre décembre 2015 et janvier 2016, huit ordres avaient été passés coup sur coup par des pirates qui avaient pris, à l’insu du client et de la banque, le contrôle du compte e-mail.