Barcelone: le confinement levé, les plantes vont à l'opéra

Vert

Lundi, pour son premier concert après des mois de fermeture, le Grand Théâtre du Liceu, en Espagne, avait occupé ses sièges par 2292 ficus ou palmiers.

Après des mois de silence, l'emblématique théâtre a repris son activité lundi avec une métaphore des mois de confinement durant lesquels la nature a repris ses droits. Ficus, palmiers: 2292 plantes occupaient le parterre, l'amphithéâtre et les trois étages de balcons de l'emblématique salle barcelonaise, le vert contrastant avec le rouge des fauteuils et l'or des colonnes.

Imaginé par l'artiste Eugenio Ampudia, ce spectacle avait pour but d'inviter les êtres humains à réfléchir à la «durabilité» et à leurs «relations avec la nature». L'idée lui est venue pendant le confinement en écoutant le chant des oiseaux, plus fort que jamais, et en voyant les plantes près de sa maison pousser plus vigoureusement.