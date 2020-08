Géopolitique

Barrage sur le Nil: reprise des négociations

Les discussions entre l'Egypte, le Soudan et l’Ethiopie reprennent pour trouver un accord sur la gestion du mégabarrage controversé construit sur le Nil bleu.

Samedi, l'Egypte et le Soudan avaient affiché leur «optimisme» sur l’issue des négociations avec l'Ethiopie.

Les ministres des Affaires étrangères et des Ressources hydrauliques des trois pays ont repris les discussions à 15 h, selon un tweet du ministre éthiopien des Ressources hydrauliques, Seleshi Bekele.

La construction a débuté en 2011

Addis Abeba estime que le Grand barrage de la Renaissance (Gerd) est essentiel à son développement économique et à son électrification, tandis que Khartoum et Le Caire craignent que le futur plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique, haut de 145 mètres, ne restreigne leur accès à l’eau.