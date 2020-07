Bastian Baker ressemble de plus en plus à Bradley Cooper

Look

Le Vaudois de 29 ans a posté une nouvelle photo sur Instagram avec un look un peu différent. Les commentaires sont unanimes: les deux artistes sont très similaires physiquement.

Bastian Baker a posté une nouvelle photo le 24 juin avec un look similaire à Bradley Cooper dans «A Star Is Born».

Lors du confinement, plusieurs personnalités ont tenté un changement de look. Le chef Norbert Tarayre a misé sur la salle de sport et montre ses muscles sur Instagram, Emily Ratajkowski a décidé de devenir blonde... Et chez nous en Suisse, Bastian Baker a surpris avec sa dernière publication sur les réseaux sociaux.