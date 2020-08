il y a 39min

Football

Bastien Toma: «On veut cette finale»

Il ne manque que deux victoires à Sion et à son jeune milieu de terrain, vainqueurs de Rapperswil 1-2 jeudi, pour décrocher une quatorzième Coupe de Suisse. Interview.

par Florian Vaney

Bastien Toma et le FC Sion se frotteront à Young Boys en demi-finale KEYSTONE

Bastien, Sion est en demi-finale, mais Sion a sué pour y arriver.

On pouvait mettre le 3-0. On sait à quel point c’est important, en Coupe, de tuer le match. Et on ne l’a pas fait, même si on est très bien entrés dans la rencontre avec ces deux buts. On aurait pu s’en vouloir, on s’est fait peur, mais l’essentiel est au bout.

Votre entraîneur n’a pas pris ce match à la légère. Vous vous êtes présentés au Grünfeld avec une équipe très compétitive.

Bien sûr! Le coach nous a prévenu que rien ne serait facile et qu’on n’avait pas le droit de manquer de sérieux. L’objectif, c’est de jouer cette Coupe à fond. On a passé une étape de plus aujourd’hui. La prochaine sera pour dimanche. On veut atteindre la finale.

Plusieurs joueurs ont montré des signes de fatigue. Cela devient vraiment compliqué d’enchaîner les matches tous les trois jours?

On arrive à la fin de la saison, on sait qu’on est bientôt au bout. Forcément que c’est dur avec toutes les rencontres qu’on a jouées. Et puis, il a fait très, très chaud aujourd’hui. Mais encore une fois, le travail est fait. Maintenant, c’est important de se reposer.

Comment?

Avec de la cryo, des bains froids, suffisamment de sommeil et des repas sains. Nos physios sont là pour nous aussi, ils nous massent. Personnellement, je passe beaucoup de temps à la maison. J’essaie de ne pas penser au match suivant. Sinon, je ne fais rien de spécial. Je regarde un peu la télé, je joue à la Play. Ça me convient.

Dimanche contre Young Boys, ce sera un tout autre match.