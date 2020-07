Football

Bastien Toma prêt pour «une première finale» à Zurich

Les Valaisans vont enchaîner trois matches importants en moins d’une semaine, dont ce premier rendez-vous capital ce mardi au Letzigrund pour éviter les barrages.

S’il rêve toujours de toucher un jour les étoiles et de décrocher la lune dans un match de Ligue des champions, il a surtout les pieds sur terre. Il sait, Bastien Toma, que pour cela, il doit continuer de grandir avec le FC Sion, de donner, encore et toujours, le meilleur de lui-même sur le terrain. Cela passe par ce genre de rendez-vous couperet qui attend le milieu de terrain de 21 ans et les Valaisans ce mardi soir au Letzigrund.

«Les trois points sont quasi obligatoires pour nous. Si on veut éviter des barrages de tous les dangers contre Grasshopper ou Vaduz, on n’a pas le choix»

«Les trois points sont quasi obligatoires pour nous», reconnaît ce technicien de talent, conscient que cette rencontre en retard s’annonce forcément compliquée. «Mais si on veut éviter des barrages de tous les dangers contre Grasshopper ou Vaduz, on n’a pas le choix.» Les joueurs de Tourbillon, qui ont déjà manqué le coche samedi contre Thoune, savent qu’il ne faudra pas, cette fois-ci, rater la bonne occasion. «Lors de notre dernier match, face à un adversaire venu défendre un 0-0, il nous a juste manqué un ou deux buts lors des trente premières minutes, où cela aurait pu tourner à notre avantage. Nous méritions de nous imposer.»

Avant de songer à ce trophée si important pour le FC Sion et à ce quart de finale de la Coupe de Suisse du 6 août à Rapperswil, les joueurs de Tramezzani savent que le championnat reste pour l’instant la priorité. Ils devront enchaîner trois parties en six jours, dont la venue de Young Boys vendredi et un déplacement à Genève lundi. «Dès que tu es dans le rythme, que tu soignes bien la récupération, ce n’est pas un souci physique d’enchaîner des matches, estime le jeune joueur valaisan. Maintenant, c’est surtout mentalement que c’est plus épuisant. Mais on est bien préparés pour aller chercher la victoire. À nous de jouer.»