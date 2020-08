Floride

«Beaucoup de républicains qui ont voté pour Trump en ont marre»

En Floride, le président américain perd des points auprès des retraités. Pourtant, c'est cette catégorie démographique qui lui avait permis de remporte l’Etat en 2016.

«Il ne semble pas se soucier de la vérité, et la vérité est très importante pour moi», explique M. Farr, qui se dit frustré par la politique internationale du milliardaire new-yorkais, et par sa «vanité», qui l'empêcherait d'écouter ses conseillers.

«Il fait passer ses propres intérêts avant»

Après tout, l'ancien vice-président de Barack Obama «semble être une personne convenable». Et, signe que M. Farr ne peut plus voir le président Trump en peinture, il craint moins de voter – malgré ses convictions religieuses – pour un candidat qui soutient le droit à l'avortement, que de voir «Trump tout faire tout seul, en faisant passer ses propres intérêts avant les besoins du pays».

Avec la pandémie de coronavirus, Jim Farr n'est pas le seul Floridien à changer son fusil d'épaule. Certains signes suggèrent que de plus en plus de retraités du «Sunshine State» qui ont voté Trump en 2016 envisagent de changer (temporairement) de camp.

A quelques voix près

Un autre problème pour le milliardaire réside dans le fait que ses partisans les plus fidèles sont précisément les plus touchés par le virus (83% des 8.700 Floridiens morts du Covid-19 ont plus de 65 ans).

Randy Pestana, expert en politique électorale à la Florida International University, estime que le revirement pour un vote Biden est bien «une tendance». Les personnes les plus vulnérables face au virus «commencent à voir que la réponse du gouvernement Trump n'a pas été bonne». En conséquence, «l'économie n'est pas bonne et leur retraite n'est pas bonne non plus. Et, accessoirement, leur santé est en danger», explique-t-il à l'AFP.