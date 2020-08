Brexit

Berlin en appelle au «sens des réalités» de Londres

Les négociations post-Brexit sont au point mort, déplore un haut-fonctionnaire européen allemand, à la manœuvre pour nouer un accord sur les questions de sécurité et de politique étrangère.

Aussi, un haut-responsable de la diplomatie allemande a-t-il exhorté le Royaume-Uni à faire preuve de «plus de sens des réalités et de pragmatisme» dans les négociations actuellement en panne pour un accord post-Brexit, dans un entretien à l'AFP.

Dans cette interview réalisée mardi par vidéoconférence à Berlin, le ministre adjoint chargé des Affaires européennes, Michael Roth, déplore aussi que l'exécutif londonien «semble ne pas être intéressé de parler davantage de questions de sécurité et politique étrangère» avec l'UE, dont l'Allemagne a pris la présidence tournante le 1er juillet.

«Je suis déçu du fait que Londres s'éloigne toujours plus de la déclaration politique sur laquelle nous nous sommes mis d'accord comme une base des négociations», lance le social-démocrate en charge depuis 2013 des questions européennes au sein du ministère des Affaires étrangères. «Je souhaiterais de la part des responsables à Londres plus de sens des réalités et de pragmatisme», critique-t-il.