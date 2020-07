Betim Fazliji, le porte-bonheur de Saint-Gall

Football

En 19 apparitions cette saison, l'international M20 affiche 17 victoires pour deux nuls. A sept postes différents...

Cela concerne, certes, le co-leader de Super League. Mais on ne parle pas d’un joueur qui ne compte que quatre ou cinq apparitions depuis le début du championnat. Non, Betim Fazliji a été aligné à 19 reprises - dont 14 fois en tant que titulaire - par Peter Zeidler jusqu’ici cette saison. Sa particularité? Il n’a encore jamais perdu et fait donc office de porte-bonheur du FC Saint-Gall.